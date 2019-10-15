مصر | بعد عدة وقائع.. سقوط عصابة خطف الحقائب في الوراق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد عدة وقائع.. سقوط عصابة خطف الحقائب في الوراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة من القبض على تشكيل عصابي لسرقة الحقائب بأسلوب الخطف، بمنطقة الوراق شمال محافظة الجيزة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بقطاع أمن الجيزة، مفاده بورود معلومات للمقدم هاني مندور رئيس وحدة مباحث قسم شرطة الوراق من أحد مصادره السرية، تفيد بقيام كلا من "سيد. ع. أ. م" 27 سنة، عاطل، سبق اتهامة في 5 قضايا (سرقة، هروب من المراقبة، سلاح ابيض)، فضل سيد.ف، 19 سنة، عاطل، سعد.س.ف، 18 سنة، عاطل، كريم.م.س، 18 سنة، عاطل، بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص في ارتكاب العديد من حوادث السرقات المتنوعة "خطف حقائب ".

وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة تأكد العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة من صحة ما ورد من معلومات، وكلف العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة بسرعة ضبط المتحري عنهم، وبإعداد مأمورية لضبطهم تمكن المقدم أمثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة والقوة المرافقة له من القبض عليهم، وإقتيادهم إلى ديوان القسم.

وبمواجهتهم اعترفوا خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بإرتكابهم العديد من حوادث سرقات الحقائب، وأرشد المتهمين عن أماكن تصرفيهم وإخفائهم للمسروقات وبعرضها على المجنى عليهم تعرفوا عليها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وبعرض المتهمين على النيابات المختصة قررت حبسهم احتياطيًا على ذمة تلك القضايا.