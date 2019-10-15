مصر | ضبط عاطل استولى على 45 ألف جنيه من المواطنين بزعم توظيفها بالخارج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط عاطل استولى على 45 ألف جنيه من المواطنين بزعم توظيفها بالخارج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالغربية لقيامه بالنصب على بعض المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم توفير فرص عمل لهم بالخارج.

وتبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا من (ثلاثة مواطنين - مقيمين بمحافظة الغربية) بقيام أحد الأشخاص (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة السنطة بالغربية) بالنصب والاحتيال عليهم، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بلغ إجماليها (45،000 ألف جنيه) كمقدم لمبلغ (150،000 ألف جنيه) بزعم تسهيل سفرهم لإحدى الدول الأجنبية وتوفير فرص عمل بها، وعدم التزامه بذلك، ورفضه رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الغربية أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

