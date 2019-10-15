مصر | بـ"كيلو حشيش" و"ربع مليون جنيه".. سقوط تشكيل عصابي في أوسيم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"كيلو حشيش" و"ربع مليون جنيه".. سقوط تشكيل عصابي في أوسيم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة بتمكن المقدم مجدي موسي رئيس وحدة مباحث مركز شرطة أوسيم ومعاونيه من القبض على كلا من "عمرو ح ع ع"، عاطل مقيم دائرة المركز، " اسلام ع ا م" 25 سنة، عامل مقيم بدائرة المركز، "عماد ف س ش" 24 سنة، عاطل مقيم أوسيم، وبحوزتهم 5 فرش حشيش المخدر وزنت كيلو جرام، 2 هاتف محمول، مبلغ مالي 275 ألف جنية.
وبمواجهتهم اعترفوا خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بقطاع أمن الجيزة بحيازتهم المضبوطات بقصد الإتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.