مصر | بـ"كيلو حشيش" و"ربع مليون جنيه".. سقوط تشكيل عصابي في أوسيم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"كيلو حشيش" و"ربع مليون جنيه".. سقوط تشكيل عصابي في أوسيم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة من القبض على تشكيل عصابي للاتجار في المواد المخدرة، وعثر بحوزتهم على كيلو حشيش، ومبلغ مالي، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة بتمكن المقدم مجدي موسي رئيس وحدة مباحث مركز شرطة أوسيم ومعاونيه من القبض على كلا من "عمرو ح ع ع"، عاطل مقيم دائرة المركز، " اسلام ع ا م" 25 سنة، عامل مقيم بدائرة المركز، "عماد ف س ش" 24 سنة، عاطل مقيم أوسيم، وبحوزتهم 5 فرش حشيش المخدر وزنت كيلو جرام، 2 هاتف محمول، مبلغ مالي 275 ألف جنية.

وبمواجهتهم اعترفوا خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بقطاع أمن الجيزة بحيازتهم المضبوطات بقصد الإتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.