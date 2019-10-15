مصر | بأسلوب "كسر الباب".. سقوط لص المساكن في الخليفة

وتبلغ لقسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين (مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة (مشغولات ذهبية- مبلغ مالي - جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب" - مجموعة من المتعلقات الشخصية) من داخل مسكنه.

ومن خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات، توصلت جهود فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة دارالسلام، لديه معلومات جنائية مسجلة).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب" تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات وإتهمه بالسرقة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



