مصر | 7 معلومات في ثالث جلسات محاكمة المتهمين في "حادث محطة مصر"

يرصد لكم «موقع الخليج 365» في التقرير التالي أبرز المعلومات في ثالث جلسات محاكمة المتهمين في "حادث محطة مصر.

البداية

وكانت البداية في وفاة 31 مواطنا وإصابة 17 آخرين، نتيجة إهمالهم وإخلالهم الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم، بمخالفة دليل أعمال المناورة ولائحة سلامة التشغيل الصادرة عن جهة عملهم، وتزوير التوقيع في دفتر حضور وانصراف عمال وملاحظي المناورة.

التهم الموجهه للمتهمين

1-تهمه القتل الخطأ

2-تهمه الإهمال والإخلال بالعمل الوظيفي

3-تهمه التزوير في دفتر الحضور والانصراف

4-تهمه تعطيل أجهزة العمل داخل القطار المنكوب

5-تهمة تعاطي مواد مخدرة أثناء تأدية العمل الوظيفي بالنسبة للمتهم الرئيسي.

النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين بحادث قطار "محطة مصر"

وطلبت النيابة العامة في أولى جلسات محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، بمحاكمة 14 متهمًا في حادث قطار محطة مصر، والذي تسبب في وفاة 31 مواطنا وإصابة 17 آخرين، نتيجة إهمالهم وإخلالهم الجسيم، بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم، بمخالفة دليل أعمال المناورة، ولائحة سلامة التشغيل الصادرة عن جهة عملهم، وتزوير التوقيع فى دفتر حضور وانصراف عمال وملاحظى المناورة، بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، كما طلب المدعى بالحق المدنى تعويض مبدئي 1001 جنيه.

أولى جلسات محاكمة 14 متهمًا بحادث قطار "محطة مصر"

واستندت النيابة في إحالة المتهمين لما شهد به سعد سعودي رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والصيانة بالوحدات المتحركة، أن الجرار مزود بألة تامين في حالة الإغماء أو وفاة للسائق تسمى رجل الميت وأنه لم يبلغ بوجود أي أعطال في الجرار وأن من واجبات قائد الجرار فحص كافة تجهيزات الجرار قبل التحرك به والتأكد من سلامة كافة معداته ووسائل الأمان.

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1- القضية تضم 14 متهما جميعهم محبوسين، وظهروا بملابس التحقيق البيضاء

2- المحكمة قامت بإثبات حضور المتهمين ودفاعهم بمحضر الجلسة

3- المتهمون ينكرون التهم الموجهة إليهم

4-النيابة العامة تطالب بتطبيق نصوص مواد الاتهام على المتهمين

5-النيابة العامة تطالب بتطبيق نصوص مواد الاتهام على المتهمين

6-المتهمون يواجهون تهم متنوعة كالتزوير في محررات رسمية والإهمال

7-دفاع المتهمين طلب "أجل طويل" ليتمكن من الاطلاع على أوراق القضية

8-المتهم الثالث، يعترف بتزوير المحررات، والتوقيع بدلًا من زميله بناء على تعليمات رؤسائه

9-المدعى بالحق المدني ادعى مدنيا بمبلغ 1000 جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت

تأجيل محاكمة 14 متهما فى قضية حادث محطة مصر لـ 15أكتوبر

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار جيلانى حسن عثمان، اجلت نظر محاكمة 14 متهمًا فى حادث قطار محطة مصر، والذى تسبب في وفاة 31 مواطنا وإصابة 17 آخرين، نتيجة إهمالهم وإخلالهم الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم، بمخالفة دليل أعمال المناورة، ولائحة سلامة التشغيل الصادرة عن جهة عملهم، وتزوير التوقيع في دفتر حضور وانصراف عمال وملاحظي المناورة، لجلسة 15 أكتوبر المقبل.

اليوم.. ثالث جلسات محاكمة المتهمين

وكانت المحكمة قد أصدرت قرارها بالجلسة الماضية بالتأجيل لجلسة اليوم للاطلاع على أوراق القضية بناء علي طلب الدفاع.