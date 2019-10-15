مصر | "ضبط قضيتين مخدرات" أبرزها.. جهود أمن المنافذ خلال 24 ساعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ضبط قضيتين مخدرات" أبرزها.. جهود أمن المنافذ خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية وذلك على النحو التالى:

في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (10) قضايا تهريب (ملابس أجنبية الصنع – عقاقير طبية – مبيدات زراعية – مستلزمات طبية – خامات دوائية – مستحضرات تجميل) بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالي في تلك القضايا (1،721،432جنيه).



في مجال مكافحة جرائم تهريب النقد: ضبط (2) قضيتين تهريب بلغ إجمالي المبالغ المضبوطة بالجنيه المصري (947،480 ألف جنيه ).



في مجال مكافحة جرائم تهريب المواد المخدرة: ضبط (2) قضيتين مواد مخدرة ضبط خلالها (1186 قرصا مخدرا - 1848 كبسولة مخدرة).

Advertisements



في مجال الأمن العام: ضبط عدد (36) قضية ( مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات السائقين والعاملين، مخالفات مسطح مائي، انتهاء فترة التصريح، سلاح أبيض، مخالفة صيد).



في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1030) مخالفة مرورية متنوعة.



في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (298) حكما قضائيا متنوعا.