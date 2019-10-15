شكرا لقرائتكم خبر عن 131 مليون جنيه لتنفيذ توسعات بمحطة تحلية مياه البحر بحلايب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت محافظة البحر الأحمر إن شركة المقاولون العرب بدأت في تنفيذ أعمال توسعات بمحطة تحلية مياه البحر بمدينة حلايب لتصل الطاقة الإنتاجية 4500 متر مكعب يومياً بتكلفة 131 مليون جنيه، لتوفير المياه الصالحة للشرب لأهالي حلايب بصفة مستمرة، ويقوم بالإشراف جهاز تعمير البحر الأحمر وسيتم الانتهاء من التوسعات نهاية عام 2019 م.

وأضافت المحافظة، في بيان لها، الثلاثاء، أنه تم تدعيم خزان 5000 متر مكعب مياه لمدينة حلايب بتكلفة 15,6مليون جنيه، علما بأن المرحلة الأولى لمحطة تحلية المياه بحلايب تكلفت 86.5 مليون جنيه تم افتتاحها فى العيد القومي 2019 م.