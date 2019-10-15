شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط أمطار خفيفة مصحوبة ببرق ورعد بالوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد عدد من المناطق المتفرقة، صباح الثلاثاء، بمحافظة الوادي الجديد، سقوط أمطار خفيفة، مصحوبة ببرق ورعد، خاصة على مدينة الخارجة والقرى التابعة لها، فيما شهد عدد من المناطق الأخرى غيومًا كثيفة حجبت أشعة الشمس.

وكانت محافظة الوادي الجديد قد استعدت من خلال لجنة الأزمات والكوارث لتقلبات الطقس والعواصف الترابية التي تشهدها المحافظة خلال الفترة الحالية، بالإضافة إلى الاستعداد لسقوط أمطار مع اقتراب فصل الشتاء.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية قد أعلنت، في بيان لها، عن توقعاتها بظهور السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق من سيناء وخليج السويس وجنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر، وتكون غزيرة ورعدية، أحيانًا، وتصل إلى حد السيول على بعض المناطق، وقد تمتد خفيفة إلى القاهرة، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على جنوب الصعيد، كما تنشط على خليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.