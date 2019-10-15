شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم الإسكندرية» عن الاشتباه بإصابة 4 طالبات بـ«الالتهاب السحائي»:«العينات سلبية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسكندرية، إنه جرى احتجاز 4 طالبات في المرحلة الابتدائية بمدرسة مصطفى النجار التابعة لإدارة شرق التعليمية، في عدد من المستشفيات، الاثنين، للاشتباه بإصابتهن بالحمى الشوكية أو الالتهاب السحائى، مؤكدا أنه وفقا لفحص مديرية الشؤون الصحية والحصول على عينات منهن تأكد أنها سلبية.

وأوضح «الديب»، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أن الطالبات لم يحضرن للمدرسة وقت الاشتباه بالإصابة، وإنما وردت معلومات من مديرية الشؤون الصحية في الإسكندرية تفيد باحتجاز 4 طالبات بمستشفيات أندلسية والعصافرة للاشتباه إصابتهن بالحمى الشوكية أو الالتهاب السحائى وتم إجراء الفحوصات الطبية والحصول على عينات منهن بمعرفة الصحة وتبين أن العينات سلبية.

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وأكد وكيل الوزارة أن الأوضاع مستقرة، ولايوجد ما يبرر تعطيل الدراسة حتى في المدرسة ذاتها خاصة وأن الحالات سلبية وليست ايجابية، مشيرا إلى تنفيذ حملة مكبرة لتجريع الطلاب والمعلمين والعاملين المخالطين للطلاب في جميع مدارس الإسكندرية ضد الفيروس لمنع انتقال العدوى فضلا عن تطهير المدارس.

وفيما يتعلق بالطالبات، قال «الديب» إنه تم منحهن إجازة اجبارية لمدة 15 يوما لتلقى العلاج اللازم على أن يتم إعادة إجراء الفحوصات الطبية والتحاليل اللازمة بمعرفة مديرية الشؤون الصحية قبل عودتهن إلى المدرسة حفاظاً على صحة الباقين من الطلاب والمعلمين والعاملين.

وشدد على انتظام الدراسة في جميع المدارس دون تأثر على الإطلاق لاسيما وأن الحالات سلبية، مؤكداً عدم ظهور أية أعراض على تلاميذ المدرسة وجميعهم بحالة جيدة.

ولفت إلى أن لجنة من الشؤون الوقائية بمديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية ومنطقة شرق الطبية توجهت لمناظرة الحالات وقت الابلاغ وتم اتخاذ الإجراءات الطبية الوقائية بما فيها عمل بذل سائل النخاع الشوكي وتم سحب عينات دم وتحليلها والابقاء عليهم تحت الملاحظة الطبية على الرغم من سلبية العينات فضلا عن تجريع المخالطين بالمدرسة والمنزل والمستشفى بالمضاد الحيوي المناسب.