شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: أمطار غزيرة ورعدية تصل إلى حد السيول على بعض المناطق غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود، الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار جنوباً نهاراً، لطيف ليلاً.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق من سيناء وجنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر، وتكون غزيرة ورعدية أحيانًا، وتصل إلى حد السيول على بعض المناطق.

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والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على جنوب الصعيد، كما تنشط على خليج السويس، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر، بينما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمي فتكون كالتالي: القاهرة «23- 32»، والإسكندرية «23- 28»، وقنا «23- 36»، والأقصر «25- 37»، وأسوان «29- 38».