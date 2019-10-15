شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الفرنسي يشهد تخريج دفعة جديدة من جامعة «أسلسكا مصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال سفير فرنسا في القاهرة، ستيفان روماتيه، إن جامعة «أسلسكا» أصبح لديها تاريخ طويل في مصر بعد أن أتمت 20 عاما، وإنها من الجامعات العريقة في باريس، إذ تعمل منذ 70 عاما.

أضاف السفير، خلال حفل تخرج دفعة جديدة من جامعة «أسلسكا مصر»: «مباركا لهم ولأسرهم بل ولمجتمعهم ودولتهم، الجميع ينتظر منهم نتائج إيجابية بعد دراستهم المتميزة في أسلسكا».

Advertisements

بدوره، قال رئيس جامعة أسلسكا فرنسا، جوردى سوليه كاتراكاسس، إن برنامج إدارة الأعمال بالجامعة يقدم مادة علمية وتدريبا وخبرة، ويفتح طريقا هامًا لمجتمع الأعمال.

من جهته، دعا الدكتور على المليجى، رئيس مجلس أمناء جامعة أسلسكا، الخريجين إلى ضرورة التمسك بطموحاتهم، رغم كل الصعوبات، قائلًا: «أصبحتم ضمن 7 آلاف شخص في مصر و25 ألف شخص حول العالم من خريجي جامعة أسلسكا».

يذكر أن جامعة أسلسكا مصر أنشئت بالتعاون بين الحكومتين المصرية والفرنسية، وتقدم برنامج الدكتوراة المهنية فى إدارة الأعمال، وبدأت أول بكالوريوس متخصص في إدارة الأعمال العام الدراسي الجاري.