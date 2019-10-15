شكرا لقرائتكم خبر عن «النقل العام» بالإسكندرية: تخفيضات 20% للطلاب احتفالًا بذكرى نصر أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الهيئة العامة لنقل الركاب في الإسكندرية، الثلاثاء، عن تخفيضات بنسبة 20% على أسعار تذاكر الأتوبيسات الكهربائية والسياحية للرحلات الجماعية لطلبة المدارس والجامعات احتفالًا بالذكرى الـ46 لنصر أكتوبر.

وقال المهندس علي صقر، مدير إدارة الحركة والمتابعة بهيئة النقل العام بالإسكندرية، إن التخفيضات تطبق لمدة يومين فقط، هما الجمعة والسبت 18 و19 أكتوبر الجاري، وذلك بحجز مسبق من مقر الهيئة.

وأضاف مدير إدارة الحركة والمتابعة أن التخفيضات تشمل 15 أتوبيسًا كهربائيًا و6 أتوبيسات سياحية «طابقين»، ما يسمح لطلاب الإسكندرية والمحافظات الأخرى بالاستمتاع بمعالم وكورنيش المدينة.