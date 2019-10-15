شكرا لقرائتكم خبر عن الكلدان الكاثوليك يحتفلون بعيد ختام ظهورات العذراء.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت إيبارشية القاهرة الكلدانية أمس بعيد ختام ظهورات شفيعة الإيبارشية العذراء سيدة فاتيما إذ ترأس الأب بولس ساتى المدبر البطريركى للكنيسة الكلدانية فى مصر صلوات القداس الإلهى وبمشاركة الأنبا توماس عدلى مطران الجيزة والفيوم وبنى سويف. كما شارك عدد كبير من الأخوات الراهبات والشعب المؤمن، من السلك الدبلوماسى شارك سعادة سفير مملكة بلجيكا وحرمه وسعادة نائبة سفير جمهورية العراق والملحقين العسكرى والقانونى. Advertisements بدأ الاحتفال باستقبال الضيوف رسميا من قبل لجنة التشريفات وكشافة وادى النيل وأكمل بدورة العذراء وتكريس الحاضرين لقلب مريم الطاهر، ثم دعى الجميع لعشاء محبة فى حدائق المطرانية. الجدير بالذكر أن طائفة الكلدان الكاثوليك بمصر تتواجد منذ عام 1890م وتم بناء كنيسة العذراء مريم سيدة فاتيما بمصر الجديدة عام 1950 وبقرار من قداسة البابا يوحنا بولس الثانى رفعت إلى مقام بازيليك واعتبرت مزارا مريميا بمصر، عام 1994.















Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الكلدان الكاثوليك يحتفلون بعيد ختام ظهورات العذراء.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.