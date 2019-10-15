شكرا لقرائتكم خبر عن الأنبا إبراهيم اسحق يستقبل وفد مؤسسة فيلوس بروجكت الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك أمس الإثنين، وفدا من موسسة فيلوس بروجكت ( philos project ) الأمريكي بمقر البطريركية، خلال فترة زيارتهم لمصر بمرافقة الأب وفيق اليسوعى.

رحب البطريرك بالوفد وأعطاه نبذة عن الكنيسة الكاثوليكية بمصر بشكل عام والقبطية الكاثوليكية بشكل خاص وأهداهم كتاب " دليل الكنيسة الكاثوليكية بمصر" ، بجانب شرح دور الكنيسة المتمثل في جزئين متكافئين وهو العمل الروحى و العمل المجتمعى أو الاجتماعى والتنشئه، تلا ذلك مناقشة و فتح باب للأسئلة، كما تضمنت الزيارة التعريف بكل بطاركة الكنيسة القبطية الكاثوليكية علي مدار السنين و زيارة الكنيسة الخاصة بالبطريركية ، و التقاط الصور التذكارية.

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تألف الوفد من حوالى 14 فرد من أعضاء المؤسسة كما يتضمن برنامج زيارتهم لمصر زياره اهم المناطق الأثرية.