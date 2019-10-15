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الأنبا إبراهيم اسحق يستقبل وفد مؤسسة فيلوس بروجكت الأمريكية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك أمس الإثنين، وفدا من موسسة فيلوس بروجكت ( philos project ) الأمريكي  بمقر البطريركية، خلال فترة زيارتهم لمصر بمرافقة الأب وفيق اليسوعى.

 

رحب البطريرك بالوفد وأعطاه نبذة عن الكنيسة الكاثوليكية بمصر بشكل عام والقبطية الكاثوليكية بشكل خاص وأهداهم كتاب " دليل الكنيسة الكاثوليكية بمصر" ، بجانب شرح دور الكنيسة المتمثل في جزئين متكافئين وهو العمل الروحى و العمل المجتمعى أو الاجتماعى والتنشئه، تلا ذلك مناقشة و فتح باب للأسئلة، كما تضمنت الزيارة التعريف بكل بطاركة الكنيسة القبطية الكاثوليكية علي مدار السنين و زيارة الكنيسة الخاصة بالبطريركية ، و التقاط الصور التذكارية.

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تألف الوفد من حوالى 14 فرد من أعضاء المؤسسة كما يتضمن برنامج زيارتهم لمصر زياره اهم المناطق الأثرية.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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