شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء لبنان يترأس اجتماع هيئة مكافحة الكوارث لبحث سبل مكافحة الحرائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس الرئيس سعد الدين رفيق الحريري رئيس الوزراء اللبناني ، اجتماعاً لهيئة مكافحة الكوارث لمتابعة وبحث سبل مكافحة الحرائق التي شبت في العديد من المناطق اللبنانية، وفق تدوينة تم نشرها على حساب مجلس الوزراء اللبناني على موقع تويتر

وتصدر هاشتاج #لبنان_يحترق موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" اليوم الثلاثاء، بعد سلسلة حرائق شهدتها مناطق متفرقة من البلاد منذ أمس الإثنين، واضطرت الكنائس لقرع أجراسها لإيقاظ المواطنين مع اقتراب الحرائق من منازلهم.

وانتقد العديد من المدونين عدم سيطرة الدفاع المدنى اللبنانى على الحرائق التى اشتعلت منذ أمس الإثنين، وتواصل امتدادها لمناطق متفرقة.

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كانت سلسلة من الحرائق الواسعة اجتاحت عددا من المناطق اللبنانية، لا سيما فى نطاق محافظة جبل لبنان، حيث أتت الحرائق على مساحات كبيرة من الغابات والمزروعات والأشجار كما حاصرت العديد من المنازل وتسببت فى قيام العديد من المواطنين بإخلاء منازلهم فى بعض المناطق، فيما تواصل أجهزة الدفاع المدنى بالتعاون مع الطائرات المروحية التابعة للجيش جهودها للسيطرة على الحرائق وإخمادها.