شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تحذر تركيا بسبب عمليات إعدام نفذتها جماعة موالية فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مكتب حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، أن تركيا يمكن أن تقع تحت طائلة القانون الدولي بسبب عمليات إعدام تشمل مقاتلين أكرادا وسياسيين وردت أنباء عن أن جماعات مرتبطة بها نفذتها في سوريا.

ونقلت وكالة الأنباء "رويترز"، ان مكتب حقوق الإنسان يجمع معلومات عن واقعتي إعدامات تعسفية ظهرتا في تسجيلات مصورة ويدعو تركيا لإجراء تحقيقات مستقلة في احتمال ارتكاب جرائم حرب.