شكرا لقرائتكم خبر عن بتكلفة 15 مليون جنيه.. استكمال إنشاء 48 وحدة سكنية بقرية أبوغصون والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
خصصت محافظة البحر الأحمر مبلغ ١٥ مليون جنيه لأعمال تطوير قرية أبوغصون بمدينة مرسى علم، واستكمال ما قامت به المحافظة خلال الفترة السابقة لتحقيق الخدمات بالكامل من شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء، لتتيح إنشاء مشروعات توفر فرص عمل جادة للشباب من خلال توفير البنية التحتية، منها إنشاء مجمع يحتوي على محال تجارية تشمل الحرف اليدوية ومنتجات بيئية تعبر عن تراث البحر الأحمر لتصبح مزارا سياحيا.
كما يجري إنشاء عدد 48 مسكنا بدويا ومبان خدمية بأبوغصون من خلال جهاز التعمير بالبحر الأحمر المسؤول عن تنفيذه والذي سينهي الأعمال نهاية عام 2019 م.
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