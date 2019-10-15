شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية يتابع إنهاء استعدادات «المولد الأحمدي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء هشام السعيد، محافظ الغربية، الثلاثاء، بجولة ميدانية لمتابعة إنهاء كافة الاستعدادات الخاصة بالمولد الأحمدي بطنطا، وقيام كافة القطاعات بتنفيذ التوجيهات الصادرة في هذا الشأن خلال جلسة المجلس التنفيذي السابقة.

حيث بدأت الجولة بتفقد منطقة الساري بسيجر، والذى يضم 23 مخيما خاصا بقطاعات المحافظة من (صحة – إسعاف – شباب ورياضة – حماية مدنية – كهرباء – طب بيطري – تموين – وحدات تأمين – شركة مياه الشرب والصرف الصحي) بالإضافة إلى 30 منفذا للدخول والخروج من المنطقة – غرف تحكم ومراقبة تغطى أرض الساري بالكامل بعدد 16 كاميرا – 13 مولدا كهربائيا). بالإضافة إلى مخيمات الموردين من جميع المحافظات.

حيث تفقد محافظ الغربية كافة المخيمات مؤكداً التزام الجميع بأدواره المحددة، والتي تتمثل في قيام مسؤولي الصحة بإجراء الفحوصات اللازمة وتقديم الرعاية الأولية للمواطنين والكشف عن فيروس سي للمستهدفين والتأكد الدائم من توافر كافة المستلزمات الطبية وتقديم التوعية اللازمة للمواطنين، وقيام الطب البيطري بتوعية المواطنين واقتصار الذبح على المجازر خلال هذه الفترة بالمجان. على أن تقوم مديرية التموين بالتأكد من توافر كافة السلع التموينية والتنسيق مع مديرية الصحة والطب البيطري بمراقبة السلع المعروضة بصفة دورية حفاظاً على صحة المواطنين، كما تقوم مديرية الشباب والرياضة بتنظيم عدد من الفعاليات والمسابقات الرياضية خلال فترة المولد الأحمدي من خلال فرق الكشافة التي تدخل البهجة على المواطنين.

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وخلال الجولة شهد محافظ الغربية مناورة فصل التيار الكهربائي واستخدام المولدات البديلة وكذا عمل حنفيات المياه التي تم توفيرها للموردين بمنطقة الساري.

وتابع محافظ الغربية جولته بتفقد الاستعدادات المحيطة بالمسجد الأحمدي والمرور على المخيمات التي تقدم خدمات إلى المواطنين أيضاً وكذا مخيمات التمركزات الأمنية والحماية المدنية وخيام الموردين.

وأكد رفع أقصى درجات الاستعداد القصوى للحفاظ التام على أمن وسلامة المواطنين وتوفير كافة سبل الراحة لهم موضحاً أن المحافظة تستقبل أكثر من مليون مواطن من جميع المحافظات خلال فترة الاحتفالات، كما أشار إلى أنه لأول مرة يتم استخدام أحدث نظم المراقبة والتأمين والتي تتمثل في (كاميرات المراقبة – البوابات الإلكترونية الحديثة) للتسهيل على المواطنين أثناء الدخول والخروج.

وفى نهاية الجولة، أصدر محافظ الغربية توجيهاته المشددة لرئيس حي أول طنطا بتكثيف حملات النظافة بصفة مستمرة خلال فترة الاحتفال بالمولد الأحمدي للحفاظ على المظهر الحضاري بصفة مستمرة، كما التقى بالموردين من مختلف المحافظات الذين أشادوا بحسن تنظيم فعاليات المولد وتوفير كافة سبل الراحة لهم خلال فترة تواجدهم بالمحافظة.