شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يكشف حقيقة «مدرسة الدواعش» في 6 أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن مدرسة دار الفتح السورية فرع 6 أكتوبر «لا تتبع الوزارة من قريب أو بعيد»، فضلًا عن أنها ليست مدرسة، بل مركز للدروس الخصوصية.
أضاف عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»، الثلاثاء: «تناقلت وسائل التواصل الإجتماعي صورا ومعلومات عما يبدو كمدرسة سورية تعلم الأطفال أفكاراً متطرفة، وقد سارعت الوزارة بالتحقق من الأمر».
تابع الوزير: «سوف تقوم المديرية بالتعاون مع وزارتي التنمية المحلية والداخلية بغلق هذا المكان المخالف لقوانين الدولة المصرية، وانتظر تقريرا مفصلا من المديرية عن هذا الموضوع للوقوف على كافة تفاصيله».
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