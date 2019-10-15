شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يكشف حقيقة «مدرسة الدواعش» في 6 أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن مدرسة دار الفتح السورية فرع 6 أكتوبر «لا تتبع الوزارة من قريب أو بعيد»، فضلًا عن أنها ليست مدرسة، بل مركز للدروس الخصوصية.

أضاف عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»، الثلاثاء: «تناقلت وسائل التواصل الإجتماعي صورا ومعلومات عما يبدو كمدرسة سورية تعلم الأطفال أفكاراً متطرفة، وقد سارعت الوزارة بالتحقق من الأمر».

تابع الوزير: «سوف تقوم المديرية بالتعاون مع وزارتي التنمية المحلية والداخلية بغلق هذا المكان المخالف لقوانين الدولة المصرية، وانتظر تقريرا مفصلا من المديرية عن هذا الموضوع للوقوف على كافة تفاصيله».