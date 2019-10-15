شكرا لقرائتكم خبر عن فحص 3334 طفلا في مبادرة «نور حياة» وتسليم 436 نظارة طبية مجانًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق، محافظ القليوبية، استمرار العمل ضمن مبادرة «نور حياة» لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار وذلك لطلاب الصف الأول الإبتدائى بالتنسيق بين مديريات الصحة والتعليم والتأمين الصحى بالمحافظة وبالتعاون مع صندوق تحيا مصر.

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مضيفا أنه تم إجراء المسح الطبي لعدد (٣٣٣٤) تلميذا والعدد الذي احتاج الكشف في العيادة ( ١٣١٧) كما تسليم الطلاب عدد (٤٣٦) نظارة طبية مجاناً وذلك بعد إجراء الكشف الطبي بيومين كما تم تحويل (١٧) حالة للمستشفى تحتاج إلى تدخلات جراحية أو دوائية.

أضاف المحافظ أن مبادرة نور حياة تأتي ضمن مبادرات تنموية عديدة والتى تستهدف تحسين الجوانب الحياتية للمواطنين من خلال خطة ورؤية متكاملة تسعى الدولة إليها وتترجمها الحكومة لأعمال من أجل تحسين مستوى معيشة المواطن، والتى تشهد مشاركة مجتمعية واسعة من كافة مؤسسات المجتمع المدنى الذي تعد رقما هاما في معادلة التنمية وتحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

أشار الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة إلى أن المبادرة تستهدف علاج أمراض العيون بالإضافة إلى تجفيف منابع المرض حيث تستهدف المبادرة المسح الطبى لتلاميذ المدارس وتوفير العلاج الدوائى أو الجراحى للتلاميذ وتستهدف الحملة 120 ألف تلميذ بعدد 135 مدرسة كمرحلة أولى.