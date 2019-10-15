شكرا لقرائتكم خبر عن النقل تصدر قرارا بمنح تسهيلات فى معاينة السفن ولنشات الركوب والنزهة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت وزارة النقل قرارا رقم 598 يهدف إلى منح تسهيلات لمعاينة السفن ولنشات الركوب والنزهة، لاستيفاء بنود اتفاقية سلامة الأرواح فى البحار والمعروفة باتفاقية "سولاس" حيث تم تصنيف الوحدات بوضوح فى قرار 598 لعام 2019 إلى وحدات غير خاضعة لهيئات الإشراف والتصنيف الدولى ووحدات خاضعه لهيئات الإشراف والتصنيف الدولية، التى تحمل رموز تصنيف iws " In Water survay" ، التى لا تحمل رموز تصنيف iws إلى جانب الحفارات والأحواض العائمة.

وبموجب هذه التعديلات يتضح استيفاء قرار وزارة النقل رقم 598 لسنة 2019 لكل الجوانب والتصنيفات الخاصة بمعاينات بدن السفينة، بما يتوائم مع اتفاقيه سلامة الأرواح فى البحار (سولاس) لعام 1974 وبروتوكولاتها لعام 1988 خاصة ما ورد بالفصل – اللائحة (10) الخاصة بمعاينات هياكل سفن البضائع وآلائها ومعداتها واللائحة (7) الخاصة بمعاينة سفن الركاب، وهذا يعتبر تحرك من الدولة للاستجابة نحو تدويل القانون من خلال الموائمة والتنسيق بين القوانين المحلية والمعاهدات والاتفاقيات الثنائية بين الجهات البحرية.