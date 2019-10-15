شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار إنشاء محكمة العبور الجزئية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية، قرار المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، بإنشاء محكمة جزئية تسمى "محكمة العبور الجزئية"، تتبع محكمة شبرا الخيمة الابتدائية. Advertisements وتختص المحكمة بنظر جلسات "جنح ومخالفات ومدني جزئي العبور"، ويكون مقرها "محلية رقم 12 في الحي الأول بمدينة العبور".

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