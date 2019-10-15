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شكرا لقرائتكم خبر عن توقف حركة المرور أعلى طريق التسعين بالتجمع بعد إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب 5 أشخاص بينهم طفلتان فى حادث تصادم سيارتين ملاكى وانقلاب أحدهما أعلى طريق التسعين فى التجمع، مما أدى إلى توقف حركة المرور، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى.
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغًا من الخدمات المعينة فى التجمع بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.
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