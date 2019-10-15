وزير الخارجية بالحكومة الليبية المؤقتة يتضامن مع ضحايا الإرهاب في بروكسل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير الخارجية بالحكومة الليبية المؤقتة عبد الهادى الحويج تضامنه مع ضحايا الإرهاب فى بلجيكا، الذين سقطوا جراء عمليات إرهابية نفذتها جماعات متطرفة.
وزار الحويج بصحبة مسئولين أوروبيين - محطة مترو " ملبيك " التى شهدت أحداثاً إرهابية راح ضحيتها 35 من الأبرياء ،معلناً تضامنه مع أسر الضحايا ،وقدم الورود والمواساة لأهلهم في مستهل جولة أوروبية له.
وكان الحويج قد كتب كلمات باسم " ليبيا " للتعزية والمواساة تضامناً مع ضحايا هجمات بروكسل.
قال الحويج ان ليبيا والإتحاد الأوروبي في صف واحد لمواجهة الإرهاب الذي يهدف لضرب العواصم والبلدان وقتل المواطنين الأبرياء ، وأن الأعمال الارهابية التي تعرضت لها بلجيكا لن تنال من الحق المقدس في الحياة الذي يجي أن تنعم به ومواطنيها.
طالب الحويج بلجيكا بالعمل مع ليبيا لوقف الإرهاب وتجفيف منابعه لكي ينهم الشعبين بالسلام والحرية والتخلص من االإرهاب والذين يدعمونه.
قال " الحويج " إن قسم السلام والحرية والعدالة والحق في الحياة أسس تربينا عليها في بلادنا ، وجاء الإرهابيون يقلبوا هذه الأمور ،وهو ما يتطلب أن يضع الأوروبيون أيديهم في أيدينا لإعادة الميزان لطبيعته ،طبيعة العدل والحق والسلام ، مؤكداً أن الإسلام لا علاقة له بما يرتكبه هؤلاء من جرائم.
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