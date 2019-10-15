عودة حركة المرور بطريق مصر إسكندرية الزراعى لطبيعتها بعد توقفها بسبب حادث

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عادت الحركة المرورية لطبيعتها عقب انقلاب سيارة محملة بالزيوت بطريق مصر إسكندرية الزراعى ببنها، اتجاه المنصورة، وتم سحب الكثافة المرورية وإزالة أثار الحادث .
تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد إيهاب مرزوق مدير مرور القليوبية، بوقوع حادث انقلاب سيارة محملة بالزيوت بطريق مصر إسكندرية الزراعى بمدينة بنها، اتجاه المنصورة، دون أى إصابات أو خسائر بشرية.
وعلى الفور انتقل العميد أحمد صبيح وكيل مرور القليوبية لمكان الحادث، وتمت الاستعانة بلودر لرفع أثار الحادث وسحب الكثافة المرورية بالطريق وأعادة الحركة المرورية لطبيعتها .
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