شكرا لقرائتكم خبر عن هاشتاج #لبنان_يحترق يتصدر توتير.. ومخاوف من عدم السيطرة على الحرائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر هاشتاج #لبنان_يحترق موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" اليوم الثلاثاء، بعد سلسلة حرائق شهدتها مناطق متفرقة من البلاد منذ أمس الاثنين، واضطرت الكنائس لقرع أجراسها لإيقاظ المواطنين مع اقتراب الحرائق من منازلهم.

وانتقد العديد من المدونين عدم سيطرة الدفاع المدنى اللبنانى على الحرائق التى اشتعلت منذ أمس الاثنين، وتواصل امتدادها لمناطق متفرقة.





وكتب حساب: هذا الوطن أصبح يئن من جراحه، و هذه الجراح هي وصمة عار على جبينكم..و نحن لم يعد باستطاعتنا التحمل، و لا حتى التنفس"، فيما كتب آخر: هذه الصورة ليست لوحة زيتية ، أو صورة من الدينونة ..هي حال الأخضر الجميل تحت اللهيب في ساحل الشوف المنكوب..الأموال غير متوفرة لصيانة طائرات الاطفاء هي متوفرة فقط لسفرات والمؤتمرات والبذخ وصالونات الشرف والوفود المرافقة.

فيما انهالت رسائل التضامن مع المتضررين من الحرائق الهائلة، حيث كتب أحد الحسابات: أي متضرر من منطقة ساحل الشوف والشمال بحاجة لمكان او بيت باب بيوت العائلة مفتوحة ( الشوف نيحا / بيروت بيت مسك / الشمال حلبا ) جاهزين لاستقبال المنكوبين ، البيوت مجهزة كاملة ( منامة اكل مي كهرباء) .

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وانهارت إحدى المذيعات التى تغطى حرائق لبنان على الهواء مباشرة بسبب بشاعة المشاهد وقالت:" المشهد مبكى هنا عم جد مش قادر اتمالك نفسى العالم عم بتصرخ فى بيوتها والنار فاتت على البيوت والناس عم تبكى وتصرخ ومش قادرين نوصلها".

وكتب حساب عبر الهاشتاج:"كأن حتّى الطبيعة انتفضت من الوضع المأساوي ببلدي. مشهد بحزّن. ربّي يكون بعون كل الناس المتضرّرة".

واجتاحت سلسلة من الحرائق الواسعة عددا من المناطق اللبنانية، لا سيما فى نطاق محافظة جبل لبنان، حيث أتت الحرائق على مساحات كبيرة من الغابات والمزروعات والأشجار كما حاصرت العديد من المنازل وتسببت فى قيام العديد من المواطنين بإخلاء منازلهم فى بعض المناطق، فيما تواصل أجهزة الدفاع المدنى بالتعاون مع الطائرات المروحية التابعة للجيش جهودها للسيطرة على الحرائق وإخمادها.