شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم توجه بغلق سنتر للدروس الخصوصية بأكتوبر ينشر أفكارا متطرفة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم، تفاصيل جديدة حول مدرسة دار الفتح السورية فرع 6 أكتوبر، أنها تعلم الأطفال أفكاراً متطرفة، بعدما تناقلت وسائل التواصل الاجتماعى صوراً ومعلومات عنها.
وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه تم التحقق من الأمر وتبين أن هذه "المدرسة" لا تتبع الوزارة من قريب أو بعيد، و "ليست مدرسة" ولكنها مركزاً للدروس الخصوصية.
وشددت الوزارة أنه سوف تقوم المديرية بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ووزارة الداخلية بغلق هذا المكان المخالف لقوانين الدولة المصرية.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيتم إعداد تقرير مفصل من المديرية عن هذا الموضوع للوقوف على كافة تفاصيله وإعلانها.
كانت هذه تفاصيل خبر التعليم توجه بغلق سنتر للدروس الخصوصية بأكتوبر ينشر أفكارا متطرفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.