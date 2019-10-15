استأجرتها شخصية عربية شهيرة.. مصادر تكشف تفاصيل جديدة عن طائرة محمد رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أثار الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر الفنان محمد رمضان وهو يقود إحدى الطائرات من داخل قمرة القيادة، الجدل في قطاع الطيران المصري، خاصة بعد أن وصف عدد من الخبراء الأمر بـ"المخالف للقانون الدولي".

وفتحت سلطة الطيران المدني تحقيقًا موسعًا في الواقعة، وقررت إيقاف طيار تابع لإحدى الشركات الخاصة ومساعده عن العمل للتحقيق معهما، بسبب الفيديو المتداول، حسبما أكدت مصادر مطلعة لـ"الخليج 365".

وأوضحت المصادر أن الطيار ومساعده مصريان يعملان في شركة مخصصة لإيجار الطائرات الخاصة تابعة لوزارة الطيران المدني المصرية.

وأشارت إلى أن الرحلة كانت في طريقها من القاهرة إلى الرياض، والسبب قيام إحدى الشخصيات السعودية الشهيرة بتحمل تكاليف إيجار الطائرة الخاصة، لنقل الفنان الشهير إلى العاصمة السعودية، لإحياء أول حفل له في المملكة السعودية في احتفالات الرياض.

وقالت إن الطيار ومساعده سمحا لرمضان بدخول قمرة القيادة، والجلوس على مقعد الطيار، وهو مخالفة صريحة لكل قوانين الطيران الدولية المنصوص عليها، من منظمة الطيران الدولي "الإيكاو" وسلطة الطيران المدني المصرية.

وقالت المصادر إنه عقب الاطلاع على الفيديو، جرى التحقق منه، وتبين أن المقطع صحيح، وأن الطائرة تابعة لإحدى شركات الطيران الخاصة، الخاضعة لسلطة الطيران المدني، والسلطة هي المنوط بها التحقيق مع أي مخالفات للحفاظ على إجراءات السلامة الجوية لجميع الشركات والأطقم الطائرة التابعة لها.

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وقالت إن الطيار ومساعده عرضا سلامة الرحلة والركاب، للخطر ولم يتبعا إجراءات السلامة الجوية المنصوص عليها، خاصة إن القطاع مازال يمر بمراحل تعافي منذ حادثة سقوط الطائرة الروسية في سماء العريش نهاية أكتوبر 2015.

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