"إسماعيل مات يا ولاد".. سر صفقة مكملات انتهت بمقتل "الكابتن" في العمرانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

شهدت منطقة العمرانية، مساء أمس الاثنين، مشاجرة بين طرفين انتهت بمقتل أحد الأشخاص.

تلقى العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة العمرانية، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل في شارع "أبو طيره" بدائرة المركز.

التحريات الأولية تشير إلى وجود خلاف بين شخص يعمل في مجال توريد المكملات الغذائية والمنشطات، يدعى "إسماعيل ا." وشهرته "التركي"، مالك صالة ألعاب رياضية "جيم"، وشاب يدعى "و. ا."؛ بسبب صفقة مكملات مغشوشة.

مشادة كلامية حادة وقعت بين الطرفين استعان الأول بشقيقه والثاني بنجله، وتطور الأمر إلى مشاجرة، انتهت بمقتل "الكابتن" بطعنة نافذة في البطن.

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حالة من الحسرة والحزن الشديدين سيطرتا على والدة المجني عليه -حسب شاهد عيان- إذ وقفت في شرفة المنزل في حالة هستيرية مرددة عبارة واحدة "إسماعيل مات يا ولاد".

بدورهم، طالب قاطنو المنطقة وأصدقاء المجني عليه بسرعة ضبط المتهمين وتوقيع أقصى عقوبة تحقيقا للقصاص العادل.

وشكل العميد أسامة عبدالفتاح رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، فريق بحث بقيادة المقدم محمد غراب وكيل فرقة الطالبية والعمرانية، والرائد مصطفى عبدالله رئيس مباحث العمرانية ومعاونه الرائد محمد نجيب؛ للوقوف على تفاصيل الواقعة كاملة.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله العميد عاصم أبو الخير، رئيس المباحث الجنائية بالجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

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