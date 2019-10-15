مصر | اليوم.. الحكم على متهم في إعادة محاكمته بأحداث عنف العجوزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. الحكم على متهم في إعادة محاكمته بأحداث عنف العجوزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصدر اليوم الثلاثاء محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة النطق بالحكم في إعادة محاكمة المتهم معتز احمد محمد بأحداث عنف العجوزة علي الحكم الصادر ضده غيابيًا بالسجن المشدد 5 سنوات.

يصدر الحكم برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي وأحمد عبد الحكم وبسكرتارية احمد صبحي عباس.

كانت المحكمة قد قضت في وقت سابق بالسجن المشدد 5 سنوات على المتهمين ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات لاتهامه بأحداث العنف التي وقعت بمنطقة العجوزة نهاية عام 2014

ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، ومقاومة السلطات، والتظاهر والتجمهر بدون تصريح.

