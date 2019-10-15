أخبار مصر | انقلاب ميكروباص في طريق المصانع بحلوان

وتلقت غرفة النجدة بالقاهرة، بلاغا يفيد وقوع حادث مروري بطريق الأوتوستراد، وانتقل رجال المرور بالقاهرة إلى مكان الحادث، وتم الاستعانة بعدد من سيارات الإسعاف وتبين انقلاب سيارة ميكروباص، محملة بعدد من الركاب، مما أسفر عن وقوع إصابات بينهم.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة، وجار إخطار النيابة للتحقيق.