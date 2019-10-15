شكرا لقرائتكم خبر عن 84% من القراء يؤيدون إغلاق المقاهى بمحيط المدارس لمنع هروب الطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان "هل تؤيد قرار إغلاق المقاهى بمحيط مدارس القاهرة والجيزة لمنع هروب الطلاب؟"، أيد غالبية القراء غلق المقاهى.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 84% من القراء يؤيدون إغلاق المقاهى بمحيط المدارس لمنع هروب الطلاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.