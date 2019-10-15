شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة على طريق الغردقة - رأس غارب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شهد طريق الغردقة- رأس غارب الساحلي سقوط أمطار غزيرة، صباح الثلاثاء، مع انتشار للسحب المنخقضة وانخفاض في درجات الحرارة. Advertisements وناشدت أجهزة المرور السائقين توخي الحذر أثناء القيادة والالتزام بالتعليمات المرورية والسرعات المقررة. يذكر أن هيئة الأرصاد أرسلت لمحافظة البحر الأحمر تحذيرات من سقوط أمطار على الغردقة ورأس غارب وحلايب وشلاتين. ورفعت المحافظة درجة الاستعداد القصوى بمختلف المدن والمديريات تحسبا لسقوط الأمطار.

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