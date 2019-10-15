شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار متوسطة على شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تعرضت محافظة شمال سيناء لموجة من الأمطار المتوسطة، لم تؤثر على الحركة نظرا لوجود حظر تجوال اعتبارا من الواحدة بعد منتصف الليل حتى الخامسة صباحا. وتواصل غرفة العمليات الرئيسية في المحافظة اتصالاتها بغرف العمليات الفرعية بمجالس المدن ومديريات الخدمات والأرصاد الجوية لمتابعة الأمطار أولا بأول.

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