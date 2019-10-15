شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الثلاثاء.. الأخبار المتوقعة 15 أكتوبر 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تنطلق فعاليات المؤتمر العالمي الخامس للإفتاء، الذي تعقده الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم تحت عنوان «الإدارة الحضارية للخلاف الفقهي»، بحضور وفود من كبار العلماء والمفتين من 85 دولة على مستوى العالم. يفتتح وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، أعمال المؤتمر والمعرض الدولي العاشر لدول حوض البحر المتوسط «موك» بالإسكندرية. يبدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة . Advertisements تستضيف الكويت أعمال الدورة 73 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي رئيس مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب رئيس المكتب التنفيذي. تنطلق أعمال الاجتماع الوزاري الثاني المشترك لوزراء السياحة والثقافة للدول العربية بتونس. تبدأ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية في موزمبيق. يحيي العالم اليوم الدولي للمرأة الريفية، تحت عنوان «دور المرأة والفتاة الريفية في بناء المرونة والصمود لمواجهة تغير المناخ».

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