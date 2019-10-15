شكرا لقرائتكم خبر عن هل يعلم المتوفى من يدعو له؟..تعرف على رد لجنة الفتوى بالبحوث الاسلامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل يعلم المتوفى من يدعو له؟، سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الاسلامية بالأزهر الشريف ،وجاء رد اللجنة كالآتى:

الذي يظهر لنا من خلال مراجعة أقوال أهل العلم في هذا الشأن : أن المتوفى يعلم بمن يدعو له لأنه يصل إليه الثواب وينتفع به لذلك روى البيهقي والبزار من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺقال: "إن الله تبارك وتعالى ليرفع للرجل الدرجة فيقول: رب أنى لي هذه الدرجة؟ فيقول: بدعاء ولدك لك.

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وقال الحافظ في الفتح:وفي الحديث جواز الصدقة عن الميت وأن ذلك ينفعه بوصول ثواب الصدقة إليه ولاسيما إن كان من الولد.