بزيادة 10 مليارات عن العام الماضي.. 136 مليار جنيه عجزًا في موازنة المحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

رغم توجهات الحكومة نحو زيادة الموارد الذاتية للمحافظات حتى تحقق الاكتفاء الذاتي لوقف نزيف العجز في الموازنة نتيجة الفارق بين إجمالي الإيرادات والاستخدامات "المصروفات"، إلا أن الموازنة الإجمالية للمحافظات حققت زيادة في العجز عن العام المالي الماضي، والذي يمول من الخزانة العامة للدولة.

وينشر "الخليج 365" تفاصيل العجز في كل محافظة والفارق بين العجز للسنة المالية الماضية (2018 - 2019)، والسنة المالية الحالية (2019 - 2020).

العجز الإجمالي

Advertisements

ارتفعت قيمة العجز الإجمالي في موازنة الإدارة المحلية للعام المالي (2019 - 2020)، إلى 136 مليارًا و275 مليونًا و293 ألف جنيه مقابل 125 مليارًا و701 مليون و797 ألف جنيه، حيث بلغ إجمالي الموارد للمحافظات 17 مليارًا و876 مليونًا و418 ألف جنيه فيما بلغت المصروفات 154 مليارًا و151 مليونًا و711 ألف جنيه وذلك بالنسبة لموازنة العام المالي الحالي، فيما كانت الإيرادات خلال العام المالي السابق 11 مليارًا و487 مليونًا و798 ألف جنيه، في حين كانت المصروفات 137 مليارًا و189 مليونًا و595 ألف جنيه.

واحتلت محافظة الشرقية المركز الأول في قيمة العجز حيث بلغت العجز الكلي لها للعام المالي (2019 - 2020)، نحو 11 مليارًا و190 مليونًا و501 ألف جنيه مقابل 10 مليارات و266 مليونًا و72 ألف جنيه للعام المالي (2018 - 2019).

وأتت محافظة الدقهلية في المركز الثاني بنسبة عجز إجمالي في موازنة العام المالي (2019 - 2020)، بلغت 10 مليارات و725 مليونًا و11 ألف جنيه، مقابل 9 مليارات و917 مليونًا و456 ألف جنيه في موازنة العام المالي السابق (2018 - 2019).

وظهرت محافظة القاهرة في المركز الثالث بين المحافظات الأكثر تحقيقًا للعجز المادي، حيث بلغت نسبة العجز في موازنة المحافظة للعام المالي (2019 - 2020)، نحو 8 مليارات و981 مليونًا و999 ألف جنيه، مقابل 8 مليارات و332 مليونًا و905 ألف جنيه في موازنة العام المالي السابق (2018 - 2020).