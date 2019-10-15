مصر | "طعنة بسلاح أبيض".. صاحب جيم ينهي حياة شاب في العمرانية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "طعنة بسلاح أبيض".. صاحب جيم ينهي حياة شاب في العمرانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سدد صاحب صالة ألعاب رياضية، طعنة لشاب بجسده، أودت بحياته في الحال، إثر نشوب مشاجرة، بسبب وجود خلافات بينهما، بمنطقة العمرانية، غرب محافظة الجيزة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد أسامة عبد الفتاح رئيس قطاع غرب الجيزة، بورود بلاغا للعميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة العمرانية، من إدارة شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووجود قتيل بنطاق القسم.

ووجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بقطاع أمن الجيزة بإنتقال قوة أمنية لمكان البلاغ، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها، وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة العقيد محمد غراب وكيل فرقة غرب، وتبين نشوب مشادة كلامية بين صاحب صالة ألعاب رياضية "جيم" وشاب يدعي 'إسماعيل. ت'، بسبب وجود خلافات بينهما، تطورت إلى مشاجرة استعان خلالها كلا منهما باقاربه لمناصرته، وأسفرت المشاجرة عن مصرع الشاب إثر إصابته بطعنة نافذة بجسده بسلاح أبيض، أودت بحياته في الحال.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.