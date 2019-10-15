مصر | "وجبة بيض ولانشون".. إصابة عامل وطفلتيه بحالة تسمم في البدرشين

أصيب عامل وابنتيه بحالة إعياء شديدة إثر إصابتهم بحالة تسمم عقب تناولهم وجبة طعام فاسد داخل منزلهم بقرية أبو صير بمركز البدرشين جنوب محافظة الجيزة.

كانت استقبلت مستشفى الحوامدية العام 3 أفراد من أسرة واحدة مصابين باشتباه حالة تسمم جماعي.

والمصابون الثلاثة هم كلا من إيهاب عبد الوهاب محمد، 38 سنة، مقيم قرية أبو صير، بمركز البدرشين، وابنتيه نورا، 12 سنة، مقيمة بذات العنوان، حبيبة، 9 سنوات، مقيمة بذات العنوان،

وتوصلت المعاينة الأولية والكشف الطبي عليهم، أنهم تناولوا وجبة "لانشون وبيض"، وخروجهم من المستشفي بعد تلقيهم العلاج اللازم وتحسن حالتهم الصحية وتماثلهم الشفاء.

