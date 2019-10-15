شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: "روساتوم" تطرح 20 مناقصة خاصة بإنشاءات محطة الضبعة النووية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن شركة روساتوم الروسية المسؤولة عن إنشاء المحطة النووية بالضبعة بقدرة 4800 ميجا وات ستطرح 20 مناقصة جديدة خاصة بإنشاء مبانى إدارية جديدة وورش لتجميع وحدات توليد الكهرباء وأعمال أخرى خاصة بالمحطة النووية خلال الأشهر المقبلة.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه سيتم طرح المناقصات تباعا، لافتا إلى أن إجمالى المناقصات التى تم طرحها العام الماضى من قبل شركة روساتوم بلغت حوالى 30 مناقصة.

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وأوضح المصدر، أنه سيتم توقيع عقود تنفيذ أعمال بين الشركة الروسية و بعض الشركات المصرية نهاية العام الجارى ، موضحا أن روساتوم خاطبت العديد من الشركات المصرية بالتنسيق مع هيئة المحطات النووية لبدء تقديم عروض المشاركة فى إنشاء المحطة النووية.

الجدير بالذكر أن محطة الطاقة النووية بالضبعة تضم 4 مفاعلات لتوليد الكهرباء بقدرة 4800 ميجا وات بواقع 1200 ميجا وات لكل مفاعل من نوع VVER (مفاعل الطاقة المائي المضغوط) من الجيل 3+، ويتم إنشاء المحطة وفقًا لمجموعة من العقود التي دخلت حيز التنفيذ فى 11 ديسمبر 2017، ووفقًا للالتزامات التعاقدية، لن يقوم الجانب الروسي فقط ببناء المحطة، بل سيوفر أيضًا الوقود النووى الروسى طوال دورة حياة محطة الطاقة النووية، كما سيساعد الشركاء المصريين فى تدريب الأفراد ودعم تشغيل وصيانة المحطة خلال السنوات العشر الأولى من تشغيلها، وبموجب اتفاقية أخرى، سيقوم الجانب الروسى ببناء منشأة تخزين خاصة وتزويد حاويات لتخزين الوقود النووى المستهلك.