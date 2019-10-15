شكرا لقرائتكم خبر عن التأمين الصحى: الهيئة مسئولة عن إدارة وتمويل الخدمات المقدمة للمشتركين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل بالقاهرة، إن النظام الجديد يهدف إلى استدامة تقديم خدمة طبية ذات جودة عالية، ويُؤسس لمرحلة جديدة من الرعاية الصحية للمواطنين، خاصة فى ظل ما تُوليه القيادة السياسية من دعم كبير للقطاع الصحى؛ باعتباره إحدى دعائم استراتيجية بناء الإنسان المصرى.

وأضافت هيئة التأمن الصحى الشامل، أن الهيئة مسئولة عن إدارة وتمويل شراء الخدمات الصحية المقدمة للمشتركين بالنظام، كما أن هيئة الرعاية الصحية مسئولة عن مستشفيات ووحدات ومراكز مقدمى الخدمة من القطاع العام .

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وأوضحت الهيئة، أن هيئة الإعتماد والرقابة الصحية تهدف إلى ضمان جودة الخدمات الصحية وهى الجهة المسئولة عن منح التراخيص للجهات المشتركة فى تقديم الخدمة الصحية بالمستشفيات.