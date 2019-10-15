شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على كيفية استخراج وثائق الأحوال المدنية عبر الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم قطاع الأحوال المدنية خدماته للمواطنين من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية على موقع القطاع على شبكة المعلومات الدولية وعنوانه

www.cso.gov.eg

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وتتيح الأحوال المدنية للمواطنين خدمة الحصول على العديد من الوثائق عبر الإنترنت، حتى لا يتكبدوا أى مشقة أو تعب، وذلك بتسجيل بياناتهم على الإنترنت واستخراج الأوراق.

وبلغة الأرقام، نجحت جهود قطاع الأحوال المدنية فى إصدار 1030286 بطاقة رقم قومى، و"1713110 ميلاد ، و130518 وفاة، و 111300 قيد عائلي"، وفى مجال الخدمات التى يقدمها القطاع للمصريين المقيمين بالخارج، تم إصدار عدد من الوثائق عبارة عن "2866 قيد وقائع ميلاد أول مرة ، و1006 ساقط قيد ميلاد، و419 قيد وقائع وفاة ، و45 ساقط قيد وفـاة، و603 قيد وقائع الزواج، و 512 قرارات تصحيح، و5994 وثائق مترجمة"، وفى مجال مكافحة الجريمة وإحكام الرقابة على المستندات تم ضبط 3671 قضية، وذلك خلال شهر.