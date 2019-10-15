اليوم.. "خطة النواب" تبحث توصيات الموازنة العامة للدولة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365): تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسى؛ 3 اجتماعات لمتابعة توصيات اللجنة التي وردت بتقريرها العام عن الموازنة العامة للدولة الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2019/ 2020 فيما يخص وزارة الشباب والرياضة. من جهة أخرى، تناقش لجنة الإسكان بمجلس النواب، اليوم، معوقات تفعيل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 2019.

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