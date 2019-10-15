محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، اجتماعًا اليوم الثلاثاء، لمتابعة سياسية ومجهودات وزارة التنمية المحلية وفقًا لاختصاصاتها المنصوص عليها في القانون.
وويبحث الاجتماع جهود وعمل الوزارة عن فترة الـ15 شهرًا المنقضية بالإضافة إلى الرؤية المستقبلية وخطة عملها للمرحلة المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر اليوم.. "محلية النواب" تبحث خطة الوزارة وخططها المستقبلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.