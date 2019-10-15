اليوم.. "محلية النواب" تبحث خطة الوزارة وخططها المستقبلية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، اجتماعًا اليوم الثلاثاء، لمتابعة سياسية ومجهودات وزارة التنمية المحلية وفقًا لاختصاصاتها المنصوص عليها في القانون.

وويبحث الاجتماع جهود وعمل الوزارة عن فترة الـ15 شهرًا المنقضية بالإضافة إلى الرؤية المستقبلية وخطة عملها للمرحلة المقبلة.

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