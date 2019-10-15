اليوم.. متحف الفن الإسلامي ينظم مسابقة "لمحات من الهند" لأطفال المدارس

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
ينظم متحف الفن الإسلامي بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع مركز مولانا آزاد الثقافي الهندي؛ مسابقة الرسم السنوية "لمحات من الهند" لأطفال المدارس المصرية.
يشارك في المسابقة 12 فنانًا من الهند وما يقرب من 50 طالبًا مصريًا.
وتنظم المسابقة للمراحل التعليمية الثلاث؛ (الابتدائية والإعدادية والثانوية)، كما سيتم افتتاح معرض اللوحات الفائزة للعام الماضي وتكريم جميع المشاركين في مقر المتحف.
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