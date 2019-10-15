شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ يقرر سحب قضاياه ضد إدارة الأهلي: «عفا الله عما سلف» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، سحب جميع القضايا المرفوعة ضد إدارة نادي الأهلي.

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كتب «آل الشيخ» عبر «فيسبوك»، الثلاثاء، قائلًا إن قراره يأتي «دعمًا للاستقرار الرياضي ولمكانة مصر وأهلها القريبة من قلبي».

أضاف: «أطلب من الجميع سواء المحامين أو الأشخاص عدم الزج باسمي في أي حوار (محدش يتكلم باسمي، أنا ليا لسان وبعرف أتكلم)، عفا الله عما سلف».