أخبار مصر

تركي آل الشيخ يقرر سحب قضاياه ضد إدارة الأهلي: «عفا الله عما سلف»

0 نشر
بوابة المصري اليوم 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ يقرر سحب قضاياه ضد إدارة الأهلي: «عفا الله عما سلف» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه ، سحب جميع القضايا المرفوعة ضد إدارة نادي الأهلي.

Advertisements

كتب «آل الشيخ» عبر «فيسبوك»، الثلاثاء، قائلًا إن قراره يأتي «دعمًا للاستقرار الرياضي ولمكانة مصر وأهلها القريبة من قلبي».

أضاف: «أطلب من الجميع سواء المحامين أو الأشخاص عدم الزج باسمي في أي حوار (محدش يتكلم باسمي، أنا ليا لسان وبعرف أتكلم)، عفا الله عما سلف».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تركي آل الشيخ يقرر سحب قضاياه ضد إدارة الأهلي: «عفا الله عما سلف» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا