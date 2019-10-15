شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ يقرر سحب قضاياه ضد إدارة الأهلي: «عفا الله عما سلف» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قرر تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، سحب جميع القضايا المرفوعة ضد إدارة نادي الأهلي.
كتب «آل الشيخ» عبر «فيسبوك»، الثلاثاء، قائلًا إن قراره يأتي «دعمًا للاستقرار الرياضي ولمكانة مصر وأهلها القريبة من قلبي».
أضاف: «أطلب من الجميع سواء المحامين أو الأشخاص عدم الزج باسمي في أي حوار (محدش يتكلم باسمي، أنا ليا لسان وبعرف أتكلم)، عفا الله عما سلف».
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