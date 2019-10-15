شكرا لقرائتكم خبر عن علاء مبارك: الرئيس الأسبق يستعيد ذكرياته عن حرب أكتوبر مساء الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن علاء مبارك، ابن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ظهور والده من جديد للحديث عن بعض ذكرياته عن حرب أكتوبر المجيدة.

وكتب علاء عبر «تويتر»، في الساعات الأولى من الثلاثاء، قائلًا: «الرئيس مبارك يستعيد بعض ذكريات حرب أكتوبر، يمكن المشاهدة غدًا الساعة ٨:٣٠ مساء».

الرئيس مبارك يستعيد بعض ذكريات حرب أكتوبر ....يمكن المشاهدة غداً الساعة ٨:٣٠ مساءاً علي هذا الرابط :https://t.co/ZMfS6LDtGn pic.twitter.com/1W8QonTMi0