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تركى آل شيخ يقرر سحب القضايا المرفوعة ضد إدارة النادى الأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المستشار تركى آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفية بالمملكة العربية ، عن سحب جميع القضايا المرفوعة ضد إدارة النادى الأهلى المصرى دعمًا للاستقرار الرياضى ولمكانة مصر وأهلها القريبة من قلبه.

 

وأضاف "آل الشيخ" على حسابه الشخصى بـ"فيس بوك": "أطلب من الجميع سواء المحامين أو الأشخاص عدم الزج باسمى فى أى حوار .. محدش يتكلم باسم تركي آل الشيخ.. أنا ليا لسان وبعرف أتكلم.. وعفا الله عما سلف".

 


 
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