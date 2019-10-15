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شكرا لقرائتكم خبر عن تركى آل شيخ يقرر سحب القضايا المرفوعة ضد إدارة النادى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المستشار تركى آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفية بالمملكة العربية السعودية، عن سحب جميع القضايا المرفوعة ضد إدارة النادى الأهلى المصرى دعمًا للاستقرار الرياضى ولمكانة مصر وأهلها القريبة من قلبه.
وأضاف "آل الشيخ" على حسابه الشخصى بـ"فيس بوك": "أطلب من الجميع سواء المحامين أو الأشخاص عدم الزج باسمى فى أى حوار .. محدش يتكلم باسم تركي آل الشيخ.. أنا ليا لسان وبعرف أتكلم.. وعفا الله عما سلف".
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