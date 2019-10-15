شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بـ"الأطباء": عقد أول اجتماع للمجلس بالتشكيل الجديد خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور إيهاب الطاهر، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إنه من المقرر أن يتم الدعوة لعقد أول اجتماع للمجلس بعد إعلان النتائج الرسمية لانتخابات التجديد النصفى، بتشكيله الجديد، خلال أيام، مشيرا إلى أنه سيتم إعادة تشكيل وانتخاب هيئة المكتب، وبدء تولى كل عضو لمهامه.

وأضاف الطاهر، فى تصريحات خاصة لـ "الخليج 365 " ، أن المجلس لديه العديد من الملفات التى سيعمل عليها بشكل عاجل، من بينها تحسين الخدمات النقابية، حيث أعدت النقابة مقترح لإنشاء استراحات للأطباء الوافدين فى القاهرة من المحافظات لأداء مهام قصيرة ، مشيرا الى اهتمام المجلس بسرعة إقرار قانون تشديد عقوبة الاعتداء علي الأطباء وجعلها جريمة لا يجوز التساهل فيها، وقانون المسئولية الطبية لمحاسبة الأطباء بنظام علمى.