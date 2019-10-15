شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولي يرأس وفد مصر في اجتماعات مجلس محافظي صندوق النقد والبنك الدوليين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

غادر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القاهرة على رأس وفد، مساء الاثنين، متوجها إلى واشنطن للمشاركة في الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي صندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين التي تعقد في واشنطن في الفترة من 14 إلى 20 أكتوبر الجاري.

ومن المقرر أن يلقي «مدبولي» كلمة مصر أمام الاجتماعات التي تبحث تقرير الآفاق الاقتصادية وتقريرا عن الاستقرار المالي حول العالم، كما ستتم مناقشة عدد من الموضوعات في ورش العمل منها التدابير اللازمة للحد من الفقر وتحفيز النمو وورشة عمل حول إمكانية البنوك المركزية لمحاربة تغير المناخ.